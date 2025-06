Il presidente dell’Al Hilal, Fahad Bin Nafel, sarebbe volato in Europa per mettere a segno alcuni importanti colpi di mercato in vista del Mondiale per club, mettendo la Serie A nel mirino.

Secondo quanto riporta il quotidiano saudita Arriyadiyah, il presidente dell’Al Hilal, Fahad Bin Nafel, sarebbe volato da Riad a Parigi per mettere a segno alcuni importanti colpi di mercato in vista del Mondiale per club che parte a metà mese negli Usa (esordio del club saudita il 18 giugno contro il Real Madrid).

Il giornale riferisce anche quali sono gli obiettivi di Bin Nafel: si tratterebbe del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, sull’arrivo del quale in Arabia c’è grande ottimismo, dell’esterno del Milan Theo Hernandez, dell’attaccante del Galatasaray, ma di proprietà del Napoli, Victor Osimhen e del centrocampista del Manchester United Bruno Fernandes.

A ognuno di questi giocatori secondo la stampa locale sarebbe stato offerto un contratto, della durata non definita, da 18 milioni di euro all’anno.

Inzaghi incontra oggi Marotta

Per quanto riguarda Inzaghi, la risposta all’Al Hilal potrebbe arrivare già nell’arco della giornata di oggi, visto che il tecnico piacentino ha in programma un incontro con il presidente dell’Inter Beppe Marotta, al termine del quale verrà presa una decisione sul futuro in nerazzurro o su un eventuale divorzio. In quest’ultimo caso, il primo nome sulla lista dell’Inter per la panchina sarebbe quello di Cesc Fabregas del Como.