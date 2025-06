Clamoroso annuncio dall’Arabia Saudita, dove potrebbe approdare Victor Osimhen: l’Al-Hilal lo ha messo nel mirino e vorrebbe già averlo a disposizione nel Mondiale per Club al via a giugno.

Abdullah Al-Hunayan, giornalista del quotidiano Al-Riyadh, ha scritto su X che “la dirigenza dell’Al-Hilal ha raggiunto un accordo definitivo con l’attaccante nigeriano Osimhen per le prossime tre stagioni”.

Dopo l’ottima stagione in Turchia, con il Galatasaray, Victor Osimhen è pronto a tornare a Napoli, dove sarà solo di passaggio, considerato il suo ruolo di pezzo pregiato del mercato. E, stando a quanto viene riportato proprio dall’Arabia, il suo futuro potrebbe essere a Riad, dove l’Al-Hilal lo ha messo nel mirino e vorrebbe già averlo a disposizione nel Mondiale per Club al via a giugno.

L’acquisto del centravanti nigeriano potrebbe essere il colpo dell’estate, messo a segno dalla squadra araba, che da settimane sta cercando di ingaggiare anche l’attuale tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi.