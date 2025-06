Lorenzo Musetti conquista la semifinale a fatica contro Tiafoe, possibile remake della semifinale di Roma contro Carlos Alcaraz.

Continua il momento positivo di Musetti, che dopo aver conquistato la semifinale agli Internazionali d’Italia, raggiunge lo stesso traguardo al Grande Slam di Parigi. A Roma, il tennista azzurro ha fatto di tutto per raggiungere la finale, battendo avversari del calibro di Medvedev e Zverev. Contro Alcaraz, però, non c’è stata storia.

Lo spagnolo ha battuto Musetti per due set a zero e lo stesso destino è toccato anche a Sinner in finale. La volontà degli azzurri è quella di riscattarsi in questo Roland Garros, ma non sarà affatto facile. Il primo passo, però, è stato compiuto: Musetti ha battuto Tiafoe ai quarti di finale e adesso attende lo spagnolo in semifinale. Alcaraz scenderà in campo questa sera contro Tommy Paul.

Musetti-Sinner, sogno finale: i tifosi ci credono

Se Musetti ha già strappato il pass per la semifinale, il numero uno al mondo dovrà conquistarlo domani contro Alexander Bublik. Il tennista del Kazakistan ha battuto a sorpresa Jack Draper nei quarti di finale. Se Sinner dovesse avere la meglio, come è facile ipotizzare, a quel punto se la vedrà con uno tra Zverev e Djokovic.

Lorenzo attende Jannik, dunque, e sogna una finale azzurra. Contro Tiafoe ha dato prova di tutte le sue capacità tecniche, decisamente fuori dal comune, soprattutto nell’ultimo set. L’azzurro si è aggiudicato il primo set per 6-2, il terzo per 7-5 e il quarto per 6-2, per un totale di tre set a uno. La partita è stata molto complicata, ma il tennista italiano continua a dimostrare di riuscire a gestire la pressione. Per la prima volta in carriera, dunque, sarà in finale al Roland Garros. È il decimo italiano a riuscirci.