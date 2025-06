Martedì 3 giugno si presenta ricco di eventi di sport in tv fin dalla mattina, con i nostri atleti Musetti e il duo Errani-Paolini ai quarti di finale del Roland Garros e, in serata, l’Italia del calcio femminile alla Nations League.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

MATTINA

10.00 Nuoto artistico, Europei 2025: seconda giornata (finali solo libero uomini e donne) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

11.00 Vela, Europei 49er / Nacra17 2025: prima giornata – Diretta streaming sul canale Youtube 49er Sailing.

11.00 Tennis, Roland Garros 2025: quarti di finale singolare femminile e maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

(Musetti vs Tiafoe 3° match e inizio programma alle 11.00)

11.00 Tennis, Roland Garros 2025: quarti di finale doppio femminile – Diretta streaming su Discovery+.

(Errani/Paolini vs Kudermetova/Mertens 1° match e inizio programma alle 11.00)

POMERIGGIO

17.00 Nuoto artistico, Europei 2025: seconda giornata (finale Team free) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

SERA

19.30 Calcio femminile, Nations League 2025: Galles vs Italia – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.