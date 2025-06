Nadia Battocletti ha vinto i 1.500 metri al 61esimo Palio Città della Quercia, sfiorando il record italiano (mancato di soli 4 centesimi) sotto gli occhi di uno stadio gremito e festante.

Nel circuito Silver Continental Tour di World Athletics, si è tenuto lunedì 2 giugno il 61esimo Palio Città della Quercia. L’evento ha potuto godere della corsa della trentina Nadia Battocletti, autentica padrona di casa sempre più lanciata nel riscrivere la storia del mezzofondo italiano e non solo, forte dell’argento olimpico nei 10.000 metri di Parigi 2024 e dei quattro titoli europei conquistati in pista (5000 e 10.000), cross e su strada nel corso degli ultimi 12 mesi.

