Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale del Roland Garros, ma nel frattempo è arrivata anche un’altra notizia che lo riguarda.

Neppure Andrey Rublev è riuscito a impensierire o a mettere in difficoltà un super Jannik Sinner che, nel giorno del primo anno intero da n.1 al mondo, ha sconfitto il russo e ha guadagnato l’accesso ai quarti di finale del Roland Garros. Dopo il ritorno – trionfale – a Roma, il tennista italiano sta portando avanti un super percorso agli Open di Francia e i numeri lo testimoniano.

Dopo aver letteralmente dominato e sconfitto Lehecka in un’ora e mezza al turno precedente, agli ottavi di finale Sinner ha sconfitto Rublev con i risultati di 6-1, 6-3, 6-4. È perciò un percorso che va sempre più in crescendo quello dell’altoatesino che ai quarti se la vedrà con Sascha Bublik. La sfida si disputerà nella giornata di domani, mercoledì 4 giugno.

Occhio però all’altra notizia che è arrivata nelle ultime ore: durante il Roland Garros è infatti arrivata un’altra novità che riguarda il numero 1 del mondo ma non solo.

Sinner, la decisione è stata presa in queste ore: ecco la novità

La concentrazione è rivolta al massimo al Roland Garros, Grande Slam che Sinner non ha ancora mai vinto in carriera e dove Alcaraz – campione in carica – continua ad essere visto come il favorito per questo 2025. Ma nel mentre è arrivata anche un’altra novità. Come riferito da ‘Eurosport’, infatti, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego scenderanno in campo insieme nel torneo di doppio dell’ATP 500 di Halle.

I due tennisti sono legati, oltre che da un legame professionale, anche da un’amicizia che li unisce ormai da tempo. In un momento della carriera non semplice per Lorenzo Sonego, quello di Halle potrebbe essere un appuntamento importante per ripartite. Con Sinner al suo fianco appunto in doppio.

Sonego ha già preso parte al doppio a Roma, facendo coppia con Musetti, e adesso si preparerà per scendere in campo in Germania con il n.1 del mondo. Sinner punterà ad arrivare più in là possibile a Parigi. Poi il prossimo appuntamento sarà in terra tedesca. L’ATP di Halle si disputerà dal 14 giugno al 22 giugno e l’Italia avrà ancora una volta la sua rappresentanza.