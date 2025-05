L’Inter perde rovinosamente contro il PSG, subendo cinque reti senza segnare. Primo storico trionfo europeo per i parigini

Una partita che passerà la storia: il Paris Saint Germain ha battuto l’Inter con il risultato di 5-0 e ha conquistato la sua prima Champions League della storia, completando tra l’altro anche il Triplete avendo vinto in precedenza anche Ligue 1 e la Coppa di Francia.

Nerazzurri mai in partita e che hanno subito due reti in venti minuti, antipasto di quella che sarebbe stata una cena a dir poco indigesta: apre l’ex Hakimi, che non esulta e chiede scusa, doppietta di Doue, rete di Kvaratskhelia e infine manita di Mayulu, giovane classe 2006.

Champions League, nessuno peggio dell’Inter in finale

Peggio di così non poteva andare per l’Inter, lontana parente di quella che aveva giocato a testa altissima nel doppio confronto con il Barcellona in semifinale, riuscendo ad approdare a Monaco di Baviera per poi perdere registrando il peggior passivo mai visto in una finale di Champions League.

Per quanto riguarda il PSG, c’è da dire che è stata una delle prestazione più eroiche della storia della competizione: 23 tiri contro 8, 8 in porta contro appena 2 dei nerazzurri con il 60% del possesso palla. Insomma, una squadra con 24 anni di media che ha riscritto la storia.