Igor Tudor è pronto a giocarsi le sue possibilità, nettamente in rialzo rispetto alle scorse settimane, di permanenza sulla panchina della Juventus al Mondiale per Club.

Sono ripresi i lavori alla Continassa, dove il tecnico Igor Tudor ha ritrovato quei pochi giocatori che non sono in giro per il mondo con le rispettive nazionali. E con loro ha cominciato a preparare il Mondiale per club. Lontano da Torino ci sono nove giocatori e si tratta di Nico Gonzalez, Kalulu, Cambiaso, Gatti, Adzic, Conceicao, Vlahovic, Yildiz e Rouhi. A loro sarebbe dovuto essere aggiunto anche il nome di Locatelli, che, però, a causa di una lesione, ha dovuto abbandonare il ritiro dell’Italia.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

All’ombra della Mole sono rientrati, nel frattempo, Rugani e Kostic che hanno terminato i loro prestiti all’Ajax e al Fenerbahce. E si attendono buone notizie da Bremer, che è quasi alla fine del suo lungo percorso riabilitativo post infortunio al ginocchio dello scorso ottobre. Il difensore brasiliano proverà a mettere nelle gambe i primi minuti proprio in America.

Le speranze di Tudor

Lì dove lo stesso Tudor farà di tutto per convincere la società di essere pronto a partire dall’inizio anche la prossima stagione. La squadra bianconera è stata inserita nel Gruppo G e se la vedrà (si intendono date e ora italiane, ndr) con Al Ain (19 giugno alle 3), Wydad (22 giugno alle 18) e Manchester City (26 giugno alle 21).

Damien Comolli, nuovo direttore generale che diventerà operativo dalla metà di questa settimana, sarà pronto a valutare l’operato del croato. Le prime sensazioni sull’ex allenatore di Lazio e Verona sono positive, e con Conte che ha scelto di onorare il contratto con il Napoli e Gasperini che si è accasato nella Roma giallorossa, le opzioni che potrebbero mettere in dubbio la sua candidatura sono sempre meno.

I vertici della Juve, al termine del Mondiale per club, si siederanno attorno a un tavolo con l’allenatore per trarre le conclusioni definitive in vista del prossimo anno sportivo. Ma le sue quotazioni sono senza dubbio in rialzo.