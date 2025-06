L’Inter quest’oggi incontrerà Simone Inzaghi per decidere e pianificare il futuro: occhio però alla pista dalla Spagna, si pensa al super allenatore.

L’Inter, dopo la pesante sconfitta arrivata in Champions League contro e per mano del PSG, si è presa qualche giorno per riflettere e per smaltire le scorie di un ko che resterà nella mente dei giocatori e della società per diverso tempo. Il club però ha bisogno di rialzarsi e di prepararsi al meglio sia per il Mondiale per Club sia per la prossima stagione in generale.

A tal proposito, dalla Spagna, è arrivata un’indiscrezione che ha attirato parecchio l’attenzione dei tifosi e di tutto l’ambiente nerazzurro. L’Inter oggi incontrerà Simone Inzaghi per stabilire se procedere insieme o se separarsi, ma l’ombra dell’Arabia Saudita – con l’Al Hilal che gli offre circa 60 milioni per due anni – si fa sempre più grande. Motivo questo per il quale la società nerazzurra sta già pensando ad un eventuale piano B.

Inter, dalla Spagna arriva l’indiscrezione incredibile: può arrivare lui per la panchina

A parlare dell’Inter, tra gli altri, questa mattina è stato anche il quotidiano spagnolo ‘AS’ che ha lanciato un’indiscrezione incredibile. Stando a quanto scritto, l’Inter starebbe anche pensando a Diego Simeone per il futuro prossimo. L’allenatore rappresenta un sogno per gran parte dei tifosi del club e il suo nome ha perciò già attirato l’attenzione di moltissimi appassionati di questo sport e sostenitori della squadra milanese.

A fare da contraltare però c’è il ricco ingaggio che il Cholo percepisce all’Atletico Madrid con cui ha un contratto valido – al momento – fino al 2027. Sarebbe un sogno per l’Inter portarlo a Milano, ma nella realtà l’operazione risulta essere davvero tanto complicata. Anche perché poi il Cholo avrebbe eventuali richieste di mercato fuori portata per Marotta e co.

Se con Inzaghi si dovesse procedere con la separazione, piace però parecchio Cesc Fabregas che sarebbe la prima scelta della lista per la prossima stagione – così come per il Mondiale per Club. Ma occhio anche a Roberto De Zerbi che piace all’Inter e che potrebbe con i nerazzurri avere la possibilità di tornare in Italia e di competere ad alti livelli.