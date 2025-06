Il campione britannico Lewis Hamilton ha parlato del suo momento dopo il Gp di Spagna dove si è visto superato nel finale anche dalla Sauber di Nico Hulkenberg.

“C’è qualcosa che non va in questa macchina, e la squadra non troverà risposte alla situazione. Probabilmente è solo colpa mia”. Con queste parole, Lewis Hamilton, si è confessato a SkySport dopo il Gp di Spagna dove si è visto superato nel finale anche dalla Sauber di Nico Hulkenberg.

Il campione britannico non è ancora riuscito ad andare a podio in una gara lunga, in quello che appare ormai un confronto ormai impari con Charles Leclerc, che ne ha conquistati due consecutivi e tre nelle ultime cinque gare.

Le parole di Hamilton

“Non ho idea del perché di tutti questi alti e bassi – ha dichiarato uno sconsolato Hamilton parlando a SkySport UK -. C’è qualcosa che non va in questa macchina. È la peggiore che abbia mai guidato. A Barcellona ho vissuto una brutta giornata, è stata terribile, non c’è bisogno di spiegare o aggiungere altro. Sono sicuro che la squadra non troverà risposte a questa situazione. Probabilmente è solo colpa mia”.