Dopo due anni lontano dall’Italia, Sergej Milinkovic Savic è pronto al ritorno in Serie A: su di lui c’è una big.

Si scalda il calciomercato della Serie A, con molte squadre già col freno premuto sull’acceleratore per trovare i giusti rinforzi in vista della prossima stagione. Il massimo campionato italiano ha già cominciato con le prime, importanti trasformazioni – soprattutto per quanto riguarda le panchine. Ma anche a livello di rose, si prospettano parecchie novità.

Una delle ultime sembra parlare di un possibile ritorno in Italia di Sergej Milinkovic Savic, vecchia conoscenza tanto apprezzata durante gli otto anni di gioco con la maglia della Lazio, con cui è riuscito a portare su di sé l’attenzione dei maggiori club italiani ed europei. Nonostante ciò, finito il matrimonio con i biancocelesti, il serbo ha preferito l’Arabia ed il suo Al-Hilal, dal quale però è già in partenza dopo due anni – ed un contratto ancora valido fino a giugno 2026.

Milinkovic Savic-Fiorentina: i viola cedono ad un vecchio amore

Alla Fiorentina si respira aria di cambiamento. Dopo l’addio inaspettato di Raffaele Palladino alla panchina viola, il club toscano pensa come prima cosa a trovare un nuovo allenatore che possa accompagnare la squadra per la prossima stagione.

Si procede con ordine e cautela, dunque. Ma questo non significa che non si stiano muovendo quei fili che portano a rinforzi nella squadra. Che dopo anni di corteggiamenti e di ripensamenti, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, potrebbe finalmente accogliere Milinkovic Savic.

Il serbo non ha mai negato la volontà di ritornare nel Bel Paese, e ora potrebbe finalmente rispondere positivamente alla chiamata della Viola, dieci anni dopo quel rifiuto che lo ha portato invece a Roma.