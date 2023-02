Super Bowl LVII: Rihanna si esibisce all’intervallo e annuncia una nuova gravidanza (VIDEO)

di Antonio Sepe 26

Il video dell’esibizione di Rihanna durante l’intervallo del Super Bowl LVII, di scena a Glendale, Arizona. La star mondiale non ha deluso le aspettative, dando vita a un grande spettacolo e sfoggiando un vestito tutto rosso che non è passato inosservato. Se qualcuno però si aspettava che annunciasse un nuovo album o un nuovo tour, in realtà la cantante delle Barbados aveva in serbo un annuncio di tutt’altra natura. Rihanna aspetta infatti il suo secondo figlio, come confermato dal suo portavoce. In alto e di seguito il video dei 13 minuti di esibizione della pop star.

