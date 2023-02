La mamma di Zaniolo attacca la Roma: “Scorretta nei confronti di Nicolò”. E sul Bournemouth: “Non è vero che…”

La mamma di Nicolò Zaniolo, Francesca Costa, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, commentando gli ultimi mesi del figlio con un focus sulle vicende di mercato: “Si era presentata la possibilità di cambiare aria e la società ci ha detto che lo valutava 50-60 milioni. Non arrivavano però offerte, dunque Nicolò era felice di rimanere ma con un adeguamento del contratto. La Roma però rinnovava solo quelli dei suoi compagni e Nicolò si è reso conto di non far più parte del progetto. La società perciò gli ha detto che voleva venderlo a giugno e la luce si è spenta“.

La donna ha poi svelato un retroscena: “Hanno chiamato mio figlio traditore, ma non sanno che in passato ha giocato con le infiltrazioni per la spalla rotta. La società è stata scorretta nei suoi confronti, lui soffriva davvero. Quando non è stato convocato per la gara contro la Fiorentina tremava“.

Costa ha poi confermato la trattativa col Bournemouth: “Nicolò aveva rifiutato, salvo poi ripensarci quando era troppo tardi. Ma non è vero che ci avevano offerto cinque milioni a stagione. Lui si sarebbe ridotto l’ingaggio solamente per Milan o Tottenham, ma non è stato trovato l’accordo con la Roma“. Infine, un ricordo del gol al Feyenoord in finale di Conference League, probabilmente il punto più alto dell’esperienza di Zaniolo in giallorosso: “Una gioia infinita, eravamo al settimo cielo. Quel gol ci ripagava di numerose delusioni“.