Capello: “Il Tottenham può creare problemi al Milan, Lazio-Atalanta partita da Champions”

Intervenuto a ‘Radio Anch’Io Sport‘ su Rai Radio 1, Fabio Capello ha toccato vari temi, tra cui il momento che sta vivendo il Milan: “Nel primo tempo contro il Torino è rimasto a guardare, poi ha preso un’aspirina nell’intervallo. Anche il Tottenham è in difficoltà, ma avendo giocatori di qualità potrà creare grossi problemi ai rossoneri. Leao? E’ un fenomeno e non può rimanere in panchina, ma è mal consigliato e non ha la testa sul campo bensì sui contratti. Credo che abbia bisogno di serenità, lasciarlo fuori non fa altro che renderlo più triste“.

Sulle altre squadre di Serie A, invece: “Il Napoli è una squadra che ha forza e qualità, con giocatori capaci di ribaltare il risultato da un momento all’altro. Champions League? Ha già dimostrato di poter giocare ad alti livelli. Juventus? Anche senza i 15 punti di penalizzazione poteva ambire al massimo al secondo posto. Il Napoli ormai è partito e non si ferma, mentre gli altri hanno fallito nei momenti chiave. Monza? La bravura di Galliani e Ancelotti sta nel motivare gli allenatori. Palladino è arrivato in silenzio ma con le idee molto chiare. I giocatori lo hanno seguito fin da subito“.

Infine, Capello si è avventurato in una riflessione sul calcio italiano: “A mio avviso gli allenatori dovrebbero smetterla di coinvolgere i portieri quando i giocatori sono in difficoltà e gli arbitri dovrebbero lasciar correre. In questa giornata ho visto una partita da Champions League: Lazio-Atalanta. Si è giocata ad alti livelli, con agonismo e qualità. Anche l’arbitro è stato bravissimo“.