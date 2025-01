Si completa il quadro dei quarti di finale degli Australian Open 2025 al femminile. Dopo le vittorie di ieri di Sabalenka, Gauff, Pavlyuchenkova e Badosa, le raggiungono tra le migliori otto anche Elina Svitolina, Madison Keys, Iga Swiatek e Emma Navarro. Tutto facile per Swiatek, che ha impiegato 59 minuti per sbrigare la pratica Eva Lys. La polacca ha concesso soltanto un game alla lucky looser tedesca, chiudendo con un eloquente 6-0 6-1. Gara senza storia come dimostra il punteggio, con la numero due del mondo che procede spedita verso i quarti di finale. Per la teutonica classe 2002 rimane comunque un ottimo torneo, il migliore della carriera a livello slam, e che le permetterà di entrare tra le prime 100 del ranking dal prossimo lunedì.

L’avversaria di Swiatek sarà Emma Navarro. La statunitense ha vinto la battaglia di due ore e quaranta minuti contro Daria Kasatkina, trionfando in tre set con il punteggio di 6-4 5-7 7-5. Gara caratterizzata dalla grande incisività in risposta da parte di entrambe, capaci di produrre un altissimo numero di break (nove in favore della tennista russa e otto della vincitrice). Alla fine ha prevalso la maggior lucidità della classe 2001, che dopo aver annullato due palle break a Kasatkina ha trovato a sua volta il break decisivo per chiudere 7-5. Navarro centra così per la terza volta in carriera i quarti di finale di uno slam, la prima agli Australian Open dopo i quarti a Wimbledon e la semifinale agli US Open, entrambi raggiunti lo scorso anno.

Australian Open: sorpresa Keys, Svitolina continua a vincere

In apertura di giornata, nella notte italiana, Elina Svitolina ha confermato il suo ottimo periodo di forma battendo nettamente la tennista russa Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e ventitre minuti di partita. L’avvio di gara è tutto appannaggio della nativa di Kazan, che trova due break e scappa via sul 4-1; la risposta dell’ucraina però arriva veemente, e le permette di recuperare entrambi i break e di chiudere 6-4 grazie a cinque game vinti consecutivamente. Nel secondo parziale non c’è storia: con l’inerzia a favore Svitolina vola subito via nel punteggio e chiude comodamente, eguagliando così il miglior risultato di carriera all’Australian Open a sei anni di distanza (fece quarti nel 2018 e 2019).

Svitolina si ora troverà di fronte a Madison Keys, che ha eliminato la numero sei del seeding Elena Rybakina. 6-3 1-6 6-3 il punteggio in favore della statunitense in un’ora e 49 minuti di gioco. Keys molto più quadrata nel primo set, vinto senza grossi patemi, ma la reazione di Rybakina arriva prontamente nel secondo parziale dominato. Nel set decisivo la tennista a stelle e strisce torna a giocare come nel primo set, mentre la kazaka non trova più la prima di servizio ed esce di scena. Per la classe ’95, che viene dal successo nel Wta 500 di Adelaide, c’è ora la chance di eguagliare la semifinale degli Australian Open già raggiunta nel 2022.