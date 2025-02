Inizia nel migliore dei modi, per l’Italia, il secondo turno del lungo percorso di qualificazione ai Mondiali 2027 di cricket. Gli azzurri guidati da coach Gareth Berg, infatti, non hanno avuto problemi a battere la Tanzania nella sfida che si è giocata a Hong Kong. Il risultato finale di 95/2 a 94 la dice lunga sulla superiorità dimostrata dalla squadra italiana, che sale a 9 punti in seconda posizione con quattro vittorie alla pari di Hong Kong e a due punti dall’Uganda, che comanda con cinque successi totali.

Cricket, l’Italia batte la Tanzania nelle qualificazioni ai Mondiali 2027: Stewart MVP

Inizio convinto da parte dell’Italia, che fin dalle prime battute ha dimostrato concentrazione e un livello superiore rispetto agli avversari. In particolare, a risaltare è la prestazione al lancio, che ha visto gli azzurri di fatto impeccabili eliminando tutti i battitori avversari in appena 25.5 overs, limitandoli a un modesto 94 totale. A ciò si è aggiunta la bella prova difensiva che ha permesso di chiudere la partita dopo soli 13.5 overs in battuta. La palma di miglior giocatore dell’incontro è andata a Grant Stewart, che ha chiuso con 3 wickets all’attivo.

I prossimi impegni dell’Italia

Questa vittoria, quindi, può sicuramente dare ulteriore fiducia e consapevolezza al gruppo azzurro, che può ora pensare ai prossimi impegni. In particolare, quella di domenica 9 febbraio contro Singapore rappresenta sicuramente una prima occasione per rafforzare ulteriormente la propria posizione nel girone, prima del big match contro i leader dell’Uganda di mercoledì 12. Il programma è poi completato dalle partite contro Bahrain e contro i padroni di casa di Hong Kong, rispettivamente sabato 15 e domenica 16 febbraio.