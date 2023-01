Rally Dakar 2023, risultati e classifica ottava tappa: Loeb primo tra le auto, Branch trionfa tra le moto

L’ottava tappa della Dakar 2023, di 346 km da Al Duwadimi a Riad, finisce nelle mani di Sebastian Loeb tra le auto. A tagliare il traguardo per primo è stato in realtà Carlos Sainz Senior, che in seguito ad una penalizzazione di 5 minuti per eccesso di velocità è poi scivolato al terzo posto. Lo spagnolo è stato superato anche dal qatariota Al Attiyah, secondo a 2’11” e leader della classifica generale. Tra le moto, invece, a imporsi è Ross Branch in sella alla Hero. Battuto Daniel Sanders (GasGas) di 3’15”. Anche qui c’è stata una sanzione a gara conclusa, con Mason Klein (Ktm) che ha ricevuto 2 minuti di penalità. Nella classifica generale, dunque, si conferma leader Skyler Howes, che resta davanti a Kevin Benavides (KTM) di 13″ e lo stesso Klein.