La domenica di Week 15 della Regular Season NFL 2024/2025 ci consegna ufficialmentre altre tre squadre qualificate per i playoffs in programma il prossimo mese. Nella AFC Pittsburgh Steelers e Houston Texans raggiungono Kansas City Chiefs e Buffalo Bills, mentre nella NFC i Minnesota Vikings sono sicuri di fare compagnia a Detroit Lions e Philadelphia Eagles. Un turno che ci porta ad avere anche maggiori sicurezze su chi a fine stagione riceverà il premio di MVP della lega: c’è un chiaro favorito, è Josh Allen e ogni settimana tende a ribadirlo. Il quarterback dei Buffalo Bills si è reso protagonista di un’altra serata magica, questa volta sul campo difficile dei Detroit Lions in quello che era senza dubbio il match più atteso del giorno. Vero, i padroni di casa stanno facendo i conti nelle ultime settimane con molteplici assenze in difesa, ma Allen è stato anche questa volta quasi perfetto dopo la già memorabile performance di nove giorni fa a Los Angeles contro i Rams. 362 passing yards con 2 touchdown, 68 rushing yards con altrettanti TD. A un pur ottimo Jared Goff non sono bastate 494 yards e 5 TD Pass: 42-48 il punteggio finale in favore dei Bills.

IL QUADRO VERSO I PLAYOFFS

La situazione in AFC è abbasta delineata, con i Texans che hanno avuto la meglio contro i Dolphins e gli Steelers anch’essi qualificati alla postseason nonostante il ko contro gli Eagles. E anche Baltimore Ravens, Denver Broncos e Los Angeles Chargers hanno già un piede ai playoffs, dato che chi insegue lo fa abbastanza a distanza. Ma attenzione a Patrick Mahomes: il QB dei campioni in carica Kansas City Chiefs è uscito anzitempi durante la vittoria contro Cleveland per una brutta distorsione alla caviglia e dovrà rimanere ai box per alcune settimane.

Decisamente più intriganti gli scenari in NFC, in particolare nella NFC West, dove i Los Angeles Rams hanno riacciuffato in testa i Seattle Seahawks con un record di 8-6. Matthew Stafford e compagni hanno cambiato marcia una volta recuperati i ricevitori Nacua e Kupp dai rispettivi infortuni e ora Seattle rischia di aver pero anche il suo QB titolare Geno Smith, uscito per un fastidio al ginocchio nel SNF contro i Packers. In NFC South i Tampa Bay Buccaneers di Baker Mayfield fanno un altro passo in avanti, mentre la sconfitta dei Lions apre le porte per la vittoria della NFC North ai Minnesota Vikings.

RISULTATI WEEK 15

SAN FRANCISCO 49ERS (6-8) lost to. LOS ANGELES RAMS (8-6): 6-12

CAROLINA PANTHERS (3-11) lost to. DALLAS COWBOYS (6-8): 14-30

CLEVELAND BROWNS (3-11) lost to. KANSAS CITY CHIEFS (13-1): 7-21

HOUSTON TEXANS (9-5) def. MIAMI DOLPHINS (6-8): 20-12

JACKSONVILLE JAGUARS (3-11) lost to. NEW YORK JETS (4-10): 25-32

NEW ORLEANS SAINTS (5-9) lost to. WASHINGTON COMMANDERS (9-5): 19-20

NEW YORK GIANTS (2-12) lost to. BALTIMORE RAVENS (9-5): 14-35

TENNESSEE TITANS (3-11) lost to. CINCINNATI BENGALS (6-8): 27-37

ARIZONA CARDINALS (7-7) def. NEW ENGLAND PATRIOTS (3-11): 30-17

DENVER BRONCOS (9-5) def. INDIANAPOLIS COLTS (6-8): 31-13

DETROIT LIONS (12-2) lost to. BUFFALO BILLS (11-3): 42-48

LOS ANGELES CHARGERS (8-6) lost to. TAMPA BAY BUCCANEERS (8-6): 17-40

PHILADELPHIA EAGLES (12-2) def. PITTSBURGH STEELERS (10-4): 27-13

SEATTLE SEAHAWKS (8-6) lost to. GREEN BAY PACKERS (10-4): 13-30

16/12: MINNESOTA VIKINGS (11-2) vs. CHICAGO BEARS (4-9): da giocare

16/12: LAS VEGAS RAIDERS (2-11) vs. ATLANTA FALCON (6-7): da giocare

CLASSIFICHE NFL AGGIORNATE

-AMERICAN FOOTBALL CONFERENCE

AFC EAST

Buffalo Bills 11-3 (qualificata ai playoffs)

Miami Dolphins 6-8

New York Jets 4-10

New England Patriots 3-11

AFC NORTH

Pittsburgh Steelers 10-3 (qualificata ai playoffs)

Baltimore Ravens 9-5

Cincinnati Bengals 6-8

Cleveland Browns 3-11

AFC SOUTH

Houston Texans 9-5 (qualificata ai playoffs)

Indianapolis Colts 6-8

Tennessee Titans 3-11

Jacksonville Jaguas 3-11

AFC WEST

Kansas City Chiefs 13-1 (qualificata ai playoffs)

Denver Broncos 9-5

Los Angeles Chargers 8-6

Las Vegas Raiders 2-11

-NATIONAL FOOTBALL CONFERENCE

NFC EAST

Philadelphia Eagles 12-2 (qualificata ai playoffs)

Washington Commanders 9-5

Dallas Cowboys 6-8

New York Giants 2-12

NFC NORTH

Detroit Lions 12-2 (qualificata ai playoffs)

Minnesota Vikings 11-2 (qualificata ai playoffs)

Green Bay Packers 10-4

Chicago Bears 4-9

NFC SOUTH

Tampa Bay Buccaneers 8-6

Atlanta Falcons 6-7

New Orleans Saints 5-9

Carolina Panthers 3-11

NFC WEST

Los Angeles Rams 8-6

Seattle Seahawks 8-6

Arizona Cardinals 7-7

San Francisco 49ers 6-8