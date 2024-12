Lontano dai riflettori, Oscar Pistorius prova a ricostruirsi una vita “normale”. Tornato in libertà vigilata lo scorso gennaio, l’ex velocista sudafricano avrebbe iniziato una nuova relazione con Rita Greyling. A rilanciare la notizia è “The South African”, che spiega come la donna, di 33 anni, è una consulente aziendale ed amica della famiglia Pistorius da anni. Un piccolo passo per riprendersi quella normalità che a Pistorius manca da tanti anni, per la nota, tragica, vicenda che lo ha riguardato.

Oscar Pistorius, da campione a omicida

Il classe 1986 è salito alla ribalta ormai più di vent’anni fa, prima come giovane talento e poi come campione assoluto, nella velocità, attestandosi come l’atleta paralimpico più conosciuto a livello mondiale. Sei ori tra le Paralimpiadi di Atene 2004 e quelle di Londra 2012, a cui vanno aggiunti un argento e un bronzo, tutti vinti sia nelle gare individuali che nelle staffette. Poi, nel 2013, il dramma: Pistorius uccide l’allora fidanzata Reeva Steenkamp a colpi di pistola. Reo confesso, l’atleta spiegò di averla scambiata per un ladro. Condannato a 13 anni e 6 mesi nel 2017, Pistorius ha scontato la pena nel carcere di Atteridgeville. Nel novembre del 2023 gli è stata riconosciuta la libertà vigilata, venendo rilasciato lo scorso gennaio.

Una vicenda molto controversa, che per Pistorius non si è ancora conclusa. Fino a dicembre 2029, infatti, il sudafricano non potrà essere considerato un uomo libero. Fino ad allora, tra i vari obblighi figura anche quello di partecipare a programmi per la gestione della rabbia e per la sensibilizzazione sulla violenza contro le donne, oltre a poter lasciare l’abitazione solo in determinate fasce orarie.