Dopo una carriera trascorsa in sella alle moto, Aleix Espargaro cambia sport e mezzo, passando al ciclismo e alla bicicletta. L’ex pilota della MotoGP infatti fungerà da ambasciatore della Lidl-Trek, unendosi al team statunitense in alcuni degli eventi più prestigiosi del calendario, promuovendo al contempo lo sport del ciclismo a un vasto pubblico. Ad annunciarlo è la stessa Lidl-Trek, che spiega come Espargaro si unirà al team dal prossimo 1 gennaio 2025 per dedicare il suo tempo alla sua altra passione di lunga data, ovvero il ciclismo, dopo due decenni di gare ai vertici della MotoGP.

“Sono entusiasta di entrare a far parte della famiglia Lidl-Trek, che ospita alcuni dei migliori ciclisti del mondo – ha affermato il tre volte vincitore di gara nel massimo circuito motociclistico mondiale -. Sono entusiasta di imparare da alcuni dei migliori ciclisti e membri dello staff di questo sport, di superare i miei limiti e di condividere questo viaggio speciale con i fan“.

La bicicletta è sempre stata la seconda passione di Espargaro

Il maggiore dei fratelli Espargaro pedala da molti anni ad alto livello, allenandosi insieme a ciclisti professionisti nelle strade di casa sua, ad Andorra. È entusiasta di spingere il suo potenziale fisico con tutte le risorse del team di performance di Lidl-Trek. “Dopo che un infortunio alla schiena mi ha costretto a rinunciare alla corsa, mi sono dedicato al ciclismo per il recupero e l’allenamento. Nel tempo, è diventato più di una semplice preparazione: è diventata la mia passione. Vivendo ad Andorra, ho stretto amicizia con molti ciclisti professionisti, il che mi ha ispirato ad allenarmi a un livello superiore“, ha aggiunto il nuovo arrivato nella squadra che tra gli altri vede anche il velocista azzurro Jonathan Milan.

Espargaro è sempre stato un fan del ciclismo e lavorare con Lidl-Trek sarà per lui un opportunità per esplorare il suo potenziale in un ambiente e in uno sport nuovo. In cambio, sarà una risorsa preziosa per la squadra del dg Luca Guercilena, condividendo la sua esperienza di atleta di punta in uno sport impegnativo con i giovani ciclisti del team. I fan potranno unirsi al viaggio mentre Aleix condividerà il suo viaggio unico con il mondo. “Il ciclismo è una mia passione da anni e ho deciso di abbandonare la MotoGP prima del previsto per unirmi a un programma che si allinea così bene con la mia passione. Sono profondamente grato a Lidl-Trek per avermi accolto nella loro famiglia e per avermi supportato. Darò tutto quello che ho“, ha spiegato.

Le parole del direttore Guercilena

Anche il direttore generale di Lidl-Trek, Luca Guercilena, ha commentato la firma dell’ex pilota spagnolo: “Lavorare con Aleix sarà incredibilmente gratificante per noi, e soprattutto per i nostri giovani ciclisti. Sappiamo che è un ciclista forte e appassionato, ma porta anche esperienze e prospettive diverse al Team. Può aiutare i nostri atleti più giovani a comprendere e gestire le pressioni che derivano dalla competizione di alto livello“. La nota del team si conclude poi con l’augurio di cominciare presto: “Lidl-Trek cerca sempre di portare persone positive nella sua famiglia, far crescere i ciclisti e mostrare le grandi cose che il ciclismo può apportare al mondo. Aleix Espargaro è un rappresentante incredibile per promuovere questa missione. Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare con questa leggenda delle corse“.