Sempre meno settimane all’inizio dei playoffs e la Regular Season NFL entra nel vivo con una Week 14 che ha garantito scintille sin dal Thursday Night Football in cui Lions e Packers hanno dato spettacolo nello showdown della NFC North. Tante emozioni e anche diverse polemiche, ma alla fine i padroni di casa sono riusciti a imporsi 34-31 in una partita in cui senz’altro gli attacchi hanno lavorato meglio delle difese. Detroit ufficialmente ai playoffs, così come i Philadelphia Eagles che per il rotto della cuffia sono riusciti ad avere la meglio sui Carolina Panthers di un Bryce Young in decisa ripresa rispetto alla prima fase dell’anno. La sorpresa della settimana la mettono a segno i Los Angeles Rams, che si impongono per 44-42 sui Buffalo Bills di un Josh Allen al quale non bastano ben 6 touchdowns. Nel Sunday Night Football ormai classica vittoria sudata da parte dei Kansas City Chiefs con un field goal vincente allo scadere contro i Chargers.

RISULTATI WEEK 14

DETROIT LIONS (12-1) def. GREEN BAY PACKERS (9-4): 34-31

MIAMI DOLPHINS (6-7) def. NEW YORK JETS (3-10): 32-26

ATLANTA FALCONS (6-7) lost to. MINNESOTA VIKINGS (11-2): 21-42

NEW YORK GIANTS (2-10) lost to. NEW ORLEANS SAINTS (4-8): 11-14

PHILADELPHIA EAGLES (11-2) def. CAROLINA PANTHERS (3-10): 22-16

PITTSBURGH STEELERS (10-3) def. CLEVELAND BROWNS (3-10): 27-14

TAMPA BAY BUCCANEERS (7-6) def. LAS VEGAS RAIDERS (2-11): 28-13

TENNESSEE TITANS (3-10) lost to. JACKSONVILLE JAGUARS (3-10): 6-10

ARIZONA CARDINALS (6-7) lost to. SEATTLE SEAHAWKS (8-5): 18-30

LOS ANGELES RAMS (7-6) def. BUFFALO BILLS (10-3): 44-42

SAN FRANCISCO 49ERS (6-7) def. CHICAGO BEARS (3-8): 38-13

KANSAS CITY CHIEFS (12-1) def. LOS ANGELES CHARGERS (8-5): 19-17



DALLAS COWBOYS vs. CINCINNATI BENGALS: da giocare

CLASSIFICHE NFL AGGIORNATE

-AMERICAN FOOTBALL CONFERENCE

AFC EAST

Buffalo Bills 10-3 (qualificata ai playoffs)

Miami Dolphins 6-7

New York Jets 3-10

New England Patriots 3-10

AFC NORTH

Pittsburgh Steelers 10-3

Baltimore Ravens 8-5

Cincinnati Bengals 4-8

Cleveland Browns 3-10

AFC SOUTH

Houston Texans 8-5

Indianapolis Colts 6-7

Tennessee Titans 3-10

Jacksonville Jaguas 3-10

AFC WEST

Kansas City Chiefs 12-1 (qualificata ai playoffs)

Los Angeles Chargers 8-5

Denver Broncos 8-5

Las Vegas Raiders 2-11

-NATIONAL FOOTBALL CONFERENCE

NFC EAST

Philadelphia Eagles 11-2 (qualificata ai playoffs)

Washington Commanders 8-5

Dallas Cowboys 5-7

New York Giants 2-11

NFC NORTH

Detroit Lions 12-1 (qualificata ai playoffs)

Minnesota Vikings 11-2

Green Bay Packers 9-4

Chicago Bears 4-9

NFC SOUTH

Tampa Bay Buccaneers 7-6

Atlanta Falcons 6-7

New Orleans Saints 5-8

Carolina Panthers 3-10

NFC WEST

Seattle Seahawks 8-5

Los Angeles Rams 7-6

Arizona Cardinals 6-7

San Francisco 49ers 6-7