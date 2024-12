Dopo la tappa di Lillehammer, la Coppa del Mondo di sci di fondo fa tappa in Svizzera, a Davos, per l’ultimo appuntamento prima dell’inizio del Tour de Ski. Gli atleti prenderanno parte a tre gare da venerdì 13 a domenica 15 dicembre: una team sprint in tecnica libera, una sprint ancora a skating per chiudere con una prova individuale in classico sulla distanza di 20 chilometri.

A guidare la spedizione azzurra, supervisionata dal responsabile tecnico Markus Cramer, sarà Federico Pellegrino, già vincitore in quattro occasioni sul tracciato elvetico. Convocati insieme a lui altri tredici azzurri: Francesco De Fabiani, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Martino Carollo, Giovanni Ticcò e al femminile Caterina Ganz, Anna Comarella, Nicole Monsorno, Federica Cassol e Nadine Laurent.