Guai in vista per l’ex ciclista Rohan Dennis, che rischia sette anni di carcere. L’uomo, che lo scorso anno investì con l’auto e uccise sua moglie, Melissa Hoskins (anche lei con un passato nel ciclismo), ha infatti ammesso la sua condotta colposa per imprudenza nell’incidente, dichiarandosi colpevole dell’accusa “aggravata di aver creato un pericolo di danno”. A riportarlo è il canale Abc. Dennis avrebbe puntualizzato di non avere intenzione di uccidere la donna, tuttavia è stato inquisito con due capi d’imputazione e rischia 7 anni di reclusione.