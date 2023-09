Serie B: due giocatori squalificati per la quinta giornata

Ines Pisano, giudice sportivo della Lega di Serie B, ha inflitto un turno di squalifica a due giocatori per la quinta giornata del campionato. I calciatori in questione sono Filippo Lorenzo Sgarbi (Cosenza) e Hjortur Hermannsson (Pisa). Per quanto riguarda gli staff tecnici, due turni di stop per Massimiliano Guidetti (Ascoli) e uno per Fabrizio Zambardi (Catanzaro). Tra le società ammende a Parma (10.000 euro), Reggiana (8.000), Palermo (3.000) e Cremonese (2.000).