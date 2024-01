Football americano, la UFL al via da marzo: Gerry Cardinale tra i partner con The Rock

Xfl e Usfl, le due organizzazioni di football americano al di fuori del circuito Nfl, hanno ufficializzato la fusione. La prima novità del 2024 per lo sport americano è quindi la creazione della United Football League (Ufl), che sarà la lega di football primaverile di riferimento, con 8 squadre pronte a contendersi il titolo a partire dal 30 marzo. Una svolta a tutti gli effetti, che coinvolge anche il proprietario del Milan, nonché fondatore e managing partner di Red Bird, Gerry Cardinale, uno dei partner della nuova organizzazione, insieme a Dwayne ‘The Rock’ Johnson e Dany Garcia, (presenti nell’affare anche la USFL Fox Sports, rappresentata dal CEO Eric Shanks, ed ESPN, rappresentata dal presidente Jimmy Pitaro). “Quando si combinano l’esperienza di Dwayne Johnson e Dany Garcia nel campo dell’intrattenimento e del marketing, la portata delle reti FOX ed ESPN e la mentalità strategica di RedBird nel campo del capitale e della creazione di aziende – il commento di Cardinale – si ha la straordinaria opportunità di realizzare qualcosa di unico: una piattaforma di intrattenimento per eventi dal vivo di valore e scalabile che continuerà a lavorare a stretto contatto con la Nfl per quanto riguarda l’innovazione e lo sviluppo dei giocatori e che avrà una legittima possibilità di diventare una delle migliori leghe professionistiche del Paese dopo le quattro grandi”.