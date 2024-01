Torino, doppio rinnovo: Vojvoda e Linetty fino al 2025

Doppio rinnovo in casa Torino: Mergim Vojvoda e Karol Linetty hanno prolungato fino al 2025. Per entrambi si parla di “aver esercitato l’opzione per il prolungamento”, con i due giocatori che si sono legati al club granata fino a giugno 2025. “Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro” si legge nella nota ufficiale della società. Linetty gioca con il Toro dall’agosto 2020 e con i granata vanta 97 presenze e 2 gol. Per Vojvoda invece 103 presenze e 3 gol.

Per lui anche 53 partite e 2 reti con la nazionale del Kosovo.