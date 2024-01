NFL: multa di 300 mila dollari per il proprietario dei Carolina Panthers

Il proprietario dei Carolina Panthers, David Tepper, è stato multato di 300.000 dollari (237.290 sterline) per “condotta inaccettabile” dopo aver lanciato un drink ai tifosi dei Jacksonville Jaguars. Tepper è stato ripreso in un video mentre lanciava un drink in direzione dei tifosi dei Jaguars dal box del proprietario domenica. L’incidente è avvenuto durante la sconfitta per 26-0 dei Panthers a Jacksonville, la 14esima sconfitta in 16 partite. Ecco il comunicato della NFL: “Ci si aspetta che tutto il personale della NFL si comporti sempre in modo da rispettare i nostri fan e riflettere favorevolmente sulla propria squadra e sulla NFL”.