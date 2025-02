Fuso orario orientale nel week end per i cavalieri azzurri del salto ostacoli che saranno in gara tra Emirati Arabi, Qatar e Hong Kong. La notizia più importante vede la presenza del Team Italia alla Longines League of Nations 2025. Nella scorsa stagione la squadra azzurra si piazzò al decimo posto dello speciale ranking, prendendo il posto del Brasile alle spalle di Irlanda, Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Belgio, Svizzera, Paesi Bassi, Svezia e i campioni in carica della Germania. Un risultato di prestigio, che permetterà all’Italia di essere tra le protagoniste del più antico e prestigioso circuito a squadre del mondo, targato FEI.

Al via nello CSIO5* LLN di Abu Dhabi ci saranno Piergiorgio Bucci con Hantano, Emanuele Camilli con Odense Odeveld (secondo cavallo Chacco’s Girlstar), dal carabiniere Giacomo Casadei con Marbella du Chabli (Corradiena Van’t Klein Asdonkz) e dal 1° graduato dell’Aeronautica Militare Giulia Martinengo Marquet con Delta del’Isle (Scuderia 1918 Calle Deluxe). Si parte sabato 15 febbraio (10.30 ora italiana) con quella che è la prima di quattro tappe di qualificazione: solo le prime otto squadre classificate accederanno alla finale. Dopo Abu Dhabi, la prossima tappa sarà quella di Ocala (USA) dal 18 al 23 marzo. A seguire gli appuntamenti di Rotterdam (NED) dal 19 al 22 giugno e di St Tropez-Gassin (FRA) dal 17 al 21 settembre, mentre l’ultimo atto è in programma a Barcellona (ESP) del 2/5 ottobre.

GLI ALTRI AZZURRI IN GARA NEL WEEK END

Sempre ad Abu Dhabi, all’Al Forsan International Sports Resort, è in programma anche un CSI2*. Presenti l’agente scelto della Polizia di Stato Luca Coata (Unbreakable Van Overis Z; Cassirana del Rilate) e il graduato scelto dell’Esercito Italiano Simone Coata (Dart Z; Jakko). A Doha, in Qatar, nel CSI5* H.H. The Amir’s Sword 2025 gareggiano l’appuntato Emanuele Gaudiano con Chalou’s Love PS e Vasco 118, e il carabiniere Roberto Previtali con Esteban de Hus. Oltre ad Andre Sakakini (Heavens Light H), iscritti anche nel CSI3* dell’Al Shaqab Equestrian Centre, Gaudiano con Chalou, Nikolaj de Music e Quirinus 27 e Previtali con Castlefield Rouge e Qashquai SB. Ad Hong Kong ci sarà Francesco Turturiello nel Longines Hong Kong International Horse Show.

GLI APPUNTAMENTI IN EUROPA

Nel CSI4*/CSIYH della 31esima edizione dell’Andalucía Sunshine Tour di Vejer de la Frontera gareggiano Ferrante Anchisi, Valeria Biazzi, Sofia Federica Bonini, il 1° graduato dell’Esercito Italiano Linda Bratomi, Camilla Bosio, Andrea Calabro, Nunzio Francesco Carcione, Rebecca Cherio Gazzola, il carabiniere Francesco Correddu, Luigi Crespi, Gloria Curzola, Giorgia De Lorenzi, Davide Fenili, Martina Gusmini, Andrea Enrico Herholdt, Edoardo Ingrà, Giacomo Lanzi, Zoe Lia, Lavinia Lo Bosco, Cherie Delphi Maquignaz, Maria Martelli, Camilla Mazzocco, Andrea Messersì, Clara Pezzoli, Andrea Pisani, Riccardo Pisani, Giammaria Gabriele Prete, Lucrezia Ricci, Giulia Rota, Giorgio Sacco, Federica Trombetti, Vittoria Vignale, Camilla Vittadini, Ilaria Zenobi e Gregorio Zucchini Affronti.

Al via nel CSI3*/CSI1*/CSIYH della quarta e ultima settimana di gare dello Spring Tour del Moura Tours di Valencia ci saranno invece Bianca Abbruzzesi, Alessia Benzi, Sofia Bono, Greta Maria Teresa De Salvia, Sofia Delzotto, Alberto Dutto, Martina Giordano, Nicolas Giordano, Andrea Marchese, Letizia Parola e Sara Sangiovanni mentre nello Spring MET 2025 – Tour II del Mediterranean Equestrian Tour di Oliva, nel CSI2*/CSI1* sono iscritti Benedetta Arcaini, Federico Consiglio, l’agente delle Fiamme Oro Michael Cristofoletti, Andrea Di Silvestro, Christian Fioravanti, Alessandro Fontana, Mauro Jr Matteucci, Lavinia Ludovica Romano e Lorenzo Toscano.

Nel CSI4*/CSI1* The Zangersheide International 2025 al Sentower Park di Opglabbeek in Belgio ci saranno Ilaria Guidoni (Kester de Nyze Z; Drone de Nyze Z), Maria Vittoria Morelli (Balkan du Villon) e Neri Pieraccini (Newton Van’t Zorgvliet; Laterma) e nel CSI1* di Lier Giorgia Ventura (Karanka). In Francia, nel CSI2*/CSI1*/CSIYH di Gassin-St Tropez saranno in gara Martina Balconi (Sorento vd Beemdem Z; Pablo), Matteo Caporali (Gontendro), Matteo Checchi (Elixir de Chalusse; Flash McQueen; Big Eldacenta PS), Michol Del Signore (Dumbo des Carmilles; Corneton PS; Talea MDS Z), il 1° Aviere scelto Giampiero Garofalo (Hero; Lester; Qui A Vu Merelsnest; Knick-Knock; Mont Rose HX; Erenbee du Chafalet), Alexa Larkin (O Music; Rianthe van de Rozenakker; Juulia T Z; Clever Boy vh Dingenshof Z) e Gianluca Milner (Navira; Oost West Van Het Keizershof).