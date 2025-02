Justine Braisaz-Bouchet è medaglia d’oro nella sprint di Lenzerheide, valida per i Mondiali di biathlon 2025. Prova monstre della francese che, nonostante un errore a terra, si posiziona sul gradino più alto del podio in 22’08″7. Franziska Preuss cala alla distanza dopo un primo giro perfetto ed è argento a 9″8 secondi con un errore in piedi. La medaglia di bronzo va a Suvi Minkkinen. La finlandese (+10″0) compensa la differenza sugli sci con le prime trovando il doppio zero, nonostante le condizioni di vento e neve piuttosto proibitive. Beffa per la svizzera Lena Haecki-Gross. Anche l’elvetica chiude con il doppio zero, ma manca il podio per meno di due secondi (11″4 il ritardo dalla vetta e 1″4 dal bronzo). In quinta posizione c’è Martina Carrara. L’azzurra, miglior risultato in carriera in una sprint (prima volta nelle prime dieci) va forte sugli sci e tiene il passo delle top per tutta la gara. Paga a caro prezzo un errore nella serie in piedi e conclude a 24″4 dall’oro e a 14″4 dal podio. Braisaz salva la spedizione francese. Deludono sia Lou Jeanmonnot che Julia Simon. Le due transalpine tagliano il traguardo rispettivamente in sesta (+30″9) e settima posizione (+34″5), entrambe con due errori al poligono (uno a terra e uno in piedi). Distacchi che salgono fino a trovare la belga Maya Cloetens, ottava a 50″4 con il doppio zero. Completano la top ten le due svedesi Ella Halvarsson, nona a 52″2, ed Elvira Oeberg, decima a 53″4. Dorothea Wierer non va oltre il 21° posto. La numero uno del biathlon femminile italiano è protagonista di un’ottima prima tornata, chiusa con lo zero a terra, ma commette due errori in piedi e incamera oltre un minuto di ritardo dalla vetta (+1’10″6). Più indietro le altre azzurre. Hannah Auchentaller è 46ª a 2’28″7, mentre Martina Trabucchi è 53ª a 2’42″1.

La top ten

Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 22’08″7 Franziska Preuss (Ger) +9″8 Suvi Minkkinen (Fin) +10″0 Lena Haecki-Gross (Sui) +11″4 Michela Carrara (Ita) +24″4 Lou Jeanmonnot (Fra) +30″9 Julia Simon (Fra) +34″5 Maya Cloetens (Bel) +50″4 Ella Halvarsson (Swe) +52″2 Elvira Oeberg (Swe) +53″4

21. Dorothea Wierer (Ita) + 1’10″6

46. Hannah Auchentaller (Ita) +2’27″7

53. Martina Trabucchi (Ita) +2’42″1

Le pagelle

Braisaz-Bouchet (1ª) voto 10: condotta di gara perfetta della francese, brava e fortunata ad approfittare del miglioramento delle condizioni di vento e neve nella seconda parte di gara. La serie in piedi è perfetta e il tempo sugli sci inattaccabile anche dalle migliori.

Preuss (2ª) voto 9: il primo giro è irreale. Rifila oltre dieci seconda alla concorrenza sugli sci e trova lo zero a terra in nemmeno venti secondi. Il calo nella seconda tornata era inevitabile, ma resta ottima la prestazione della tedesca.

Minkkinen (3ª) voto 9: non ha la velocità sugli sci delle top, ma centra un grande doppio zero in condizioni atmosferiche proibitive. Manca l’argento per soli due decimi.

Carrara (5ª) voto 9: miglior sprint, e forse gara, della carriera per l’azzurra, che sugli sci va più veloce sia del bronzo Minkkinen che di Haecki-Gross (4ª). Paga a caro prezzo l’errore nella serie in piedi. Senza sarebbe stato argento, o forse anche qualcosa in più.

Wierer (21ª) voto 5.5: non riesce a trovare continuità al poligono. Sugli sci non è eccezionale, ma trova lo zero nella serie in piedi e sembra potersi inserire nella lotta per le medaglie. I due errori in piedi pregiudicano la sua gara.

Il programma dei Mondiali di biathlon

I Mondiali saranno trasmessi da RaiSport HD e da Eurosport1 HD o Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su Dazn.

Sabato 15 febbraio

Ore 15.05 Sprint 10 km maschile

Domenica 16 febbraio

Ore 12.05 Inseguimento 10 km femminile

Ore 15.05 Inseguimento 12.5 km maschile

Martedì 18 febbraio

Ore 15.05 Individuale 15 km femminile

Mercoledì 19 febbraio

Ore 15.05 Individuale 20 km maschile

Giovedì 20 febbraio

Ore 16.05 Staffetta single mixed

Sabato 22 febbraio

Ore 12.05 Staffetta 4×6 km femminile

Ore 15.05 Staffetta 4×7.5 km maschile

Domenica 23 febbraio

Ore 13.45 Mass start 12.5 km femminile

Ore 16.05 Mass start 15 km maschile