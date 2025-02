Non c’è nessuna donna nella classifica dei cento atleti più pagati al mondo nel 2024, secondo il ranking stilato dalla rivista specializzata ‘Sportico’. Le stime si riferiscono ai guadagni durante l’anno solare e prendono in considerazione gli stipendi (inclusi i bonus) e gli incassi da sponsor. C’è invece un solo italiano ed è ovviamente Jannik Sinner, 43esimo, primo del suo sport, ma lontano dalle posizioni di vertice. In testa alla speciale graduatoria c’è Cristiano Ronaldo, che si sta godendo l’esperienza con la maglia dell’Al Nassr, dove ha guadagnato nel 2024 260 milioni. Più dell’eterno rivale, Leo Messi (Inter Miami), solo quarto in classifica (135 milioni), alle spalle anche di Stephen Curry (2°, 153.8 milioni) e del pugile Tyson Fury (3°, 147 milioni), con quest’ultimo che si prende una rivincita sul conto in banca con Oleksandr Usyk (7°, 122 milioni), che lo ha battuto nei due match disputati sul ring con in palio i titoli mondiali dei pesi massimi. Completano la top 10 tre calciatori (Neymar, 6° con 133 milioni, Karim Benzema, 8° con 116 milioni e Kylian Mbappè, 9° con 110 milioni) e la star del golf, Jon Rahm, volto della LIV, con 105.8 milioni. Alle sue spalle, in undicesima posizione, il collega e numero 1 al mondo Scottie Scheffler (104.3 milioni), mentre il quarterback dei Dallas Cowboys, Dak Prescott (12°, 100.4 milioni) è il primo esponente in classifica della NFL, mentre Patrick Mahomes è ‘solo’ 19esimo (73.1 milioni).

GLI ALTRI SPORT

Ci sono solamente due tennisti tra i 100 atleti più ricchi del 2024. Uno, come detto, è Sinner (43°), numero 1 del tennis mondiale, capace di raccogliere 52.3 milioni nel 2024, secondo Sportico. Più indietro invece Carlos Alcaraz (87°, 40.4 milioni). Per quanto riguarda i motori il primo della classe è Max Verstappen (18°), quattro volte campione del mondo con la Red Bull, che ha guadagnato 76 milioni, ben più di Lewis Hamilton (22°), che di titoli iridati ne ha sette e sogna l’ottavo con la Ferrari. Nella sua ultima stagione in Mercedes il classe 1985 ha guadagnato 60.1 milioni. L’altro sport rappresentato è il baseball e non sorprende che il più pagato sia Shohei Ohtani (21°), star giapponese dei Los Angeles Dodgers che nel 2024 si è messo in tasca 72.5 milioni. Tra le sorprese c’è Jake Paul, pugile, ma soprattutto influencer: per lui 52esimo posto e 48 milioni in un solo anno solare.

NESSUNA DONNA IN CLASSIFICA

Non c’è nessuna donna nella top 100. Il dato fa discutere e riaccende il tema del gender gap. Come riporta Sportico, l’atleta donna più pagata del 2024 è Coco Gauff, che ha collezionato 30.4 milioni, sette in meno del centesimo atleta maschio più pagato, Daniel Jones, quarterback dei Minnesota Vikings. Negli scorsi anni è sempre stato il tennis a portare le donne a ridosso della classifica degli atleti più pagati. Secondo Forbes Naomi Osaka è stata l’atleta donna più pagata al mondo nel 2022, dopo aver incassato 57,3 milioni di dollari in premi in denaro e sponsorizzazioni, mentre nel 2021 fu Serena Williams a toccare la vetta con 41,8 milioni di dollari.