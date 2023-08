Equitazione, Europei Concorso Completo 2023: Italia nona dopo la cross country

L’Italia è al nono posto della classifica a squadre dopo una giornata non facile dedicata al cross-country all’Europeo di concorso completo. Dopo il dressage, nella seconda prova all’Haras du Pin, in Normandia, solo uno dei 56 binomi partiti ha chiuso nel tempo la prova di campagna, in un circuito accorciato di 5 ostacoli e 6 salti a causa della pioggia della notte. Il migliore azzurro è stato il graduato dell’Esercito Italiano Giovanni Ugolotti che con Swirly Temptress ha portato a termine il cross senza penalità agli ostacoli ma con 18.80 punti negativi per un fuori tempo. L’italiano con 49.40 punti negativi si piazza al 19esimo posto della classifica individuale. Sono 20.40 punti negativi, per un fuori tempo, per l’assistente delle Fiamme Azzurre Evelina Bertoli con Fidjy des Melezes (51.30 pn; 21esima).

Pesa però la doppia eliminazione dell’agente delle Fiamme Azzurre Fosco Girardi con Euphorie (fermato a due salti al termine) e dell’appuntato scelto Susanna Bordone con Imperial Van de Holtakkers (doppio rifiuto all’ostacolo 19). L’Italia si piazza così al nono posto con 1100.70 punti negativi. La Gran Bretagna si conferma leader della classifica (98.7), seguita dalla Germania (126.0) e dalla Francia (126.2). Quarto posto per l’Irlanda (136.4), davanti a Svizzera (147.9), Belgio (166.2), Svezia (194.8) e Olanda (212.2).

Tra gli azzurri in gara da individuali, il sergente maggiore dell’Esercito Italiano Emiliano Portale (con Scuderia 1918 Future) ha chiuso con 23.20 punti negativi per un fuori tempo, per un totale di 56.50 (26esimo posto), mentre c’è stata l’eliminazione per caduta di Federico Sacchetti con GRC Shiraz.