De Minaur-Davidovich Fokina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Toronto 2023

Alex De Minaur affronterà Alejandro Davidovich-Fokina nella semifinale del Masters 1000 di Toronto 2023, torneo di scena nella città nordamericana dal 7 al 13 agosto. Senza ombra di dubbio un’occasione incredibile per entrambi i tennisti. L’australiano, pur essendo uno stabile top-25 ormai daa tempo non era mai riuscito ad andare oltre gli ottavi di finale in un Masters 1000 e ora parte favorito in questo match che potrebbe consegnargli la prima finale. Lo spagnolo però ci ha abituato nel corso della sua carriera a queste settimane in cui tutto sembra funzionare alla perfezione. Non sempre avviene, anzi di rado, considerando che questa è addirittura la prima semifinale stagionale per lui. Un traguardo, però, meritato con quattro vittorie nette, senza perdere alcun set nel corso del torneo. Davidovich si è aggiudicato entrambi i precedenti sul circuito, ma giocati sul rosso e sull’erba. De Minaur vinse invece nel 2o19 uno scontro diretto alle Atp Next Gen Finals di Milano.

De Minaur e Davidovich Fokina si sfideranno oggi, sabato 12 agosto, alle ore 20:30.