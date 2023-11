Equitazione, Coppa del Mondo Lione 2023: Gaudiano chiude dodicesimo, primi punti per lui

Emanuele Gaudiano ha chiuso al dodicesimo posto la prova di barrage valevole per la tappa di Lione della FEI Jumping World Cup 2023-2024, la Coppa del Mondo di salto a ostacoli. L’appuntato azzurro, in sella a Crack Balou, è stato uno dei tredici ammessi al barrage e ha così conquistato i primi punti della nuova stagione. Un errore nel secondo percorso ha portato Gaudiano a totalizzare il tempo di 37.61 (0/4), in una gara vinta belga Gregory Wathelet con Bond Jamesbond de Hay (0/0; 32.93). Adesso Gaudiano ha 5 punti nel ranking provvisorio di Coppa del Mondo, mentre l’altro azzurro Lorenzo De Luca è a quota 9.