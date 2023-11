Pagelle Fiorentina-Juventus 0-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Fiorentina-Juventus, match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Artemio Franchi gli ospiti sbloccano la partita dopo pochi minuti grazie all’inserimento vincente di Fabio Miretti che batte Terracciano e fa 0-1. Poi il copione è identico per i restanti ottantacinque minuti più recupero: la Fiorentina fa la partita, crea gioco, ma sbatte ripetutamente contro il muro bianconero. Rugani e compagni difendono alla grande, Szczesny compie due grandi parate e la Juventus vince una partita fondamentale. I bianconeri rimangono in scia dell’Inter: -2 e sesta partita di fila senza subire gol.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 5.5; Parisi 5, Martinez Quarta 5.5, Ranieri 6 (44′ st Mina sv), Biraghi 6; Mandragora 6, Arthur 6 (32′ st Ikone sv); Nico Gonzalez 6.5, Barak 6 (14′ st Bonaventura 6), Kouame 5.5 (32′ st Sottil sv); Beltran 5.5 (1′ st Nzola 5.5). In panchina: Christensen, Martinelli, Comuzzo, Milenkovic, Amatucci, Maxime Lopez, Infantino, Duncan, Brekalo. Allenatore: Italiano 5

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 7; Gatti 6.5, Bremer 7.5, Rugani 7.5; McKennie 6.5, Miretti 7 (16′ st Cambiaso 6), Locatelli 6, Rabiot 6, Kostic 6.5; Chiesa 5.5 (22′ st Milik 6), Kean 5.5 (22′ st Vlahovic 5.5). In panchina: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Nicolussi Caviglia, Ngonge, Iling, Yildzic. Allenatore: Allegri 6.5.

ARBITRO: Chiffi di Padova 6. RETE: 9′ pt Miretti.

NOTE: Ammoniti: Ranieri, Rabiot, Kean, Gatti.

Angoli: 9-2 per la Fiorentina.

Recupero: 3′; 6′.