Serie C 2023/2024: in serata vincono Atalanta U23, Ancona e Casertana

Un tris di partite, una per girone, per concludere questa domenica di Serie C 2023/2024 prima dei posticipi in programma domani. Nel Girone A l’Atalanta U23 riprende la sua marcia dopo la sconfitta contro l’Alessandria nell’infrasettimanale e batte 1-0 il Fiorenzuola grazie alla rete di Ceresoli. Bella vittoria dell’Ancona nel Girone B, che soffre molto nella prima frazione, ma esce alla distanza contro il Perugia riuscendo a trovare l’allungo a inizio secondo tempo. Prima Saco con un colpo di testa, poi Peli appena entrato da pochi secondi firmano il 2-0. Seghetti la riapre nei minuti finali, ma non basta: finisce 2-1. Nel Girone C festeggia la Casertana, a cui basta un gol al 18′ del primo tempo di Montalto per superare per 1-0 la Turris.

