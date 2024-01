Parigi 2024, Malagò: “Rendimento sport di squadra non preoccupa, ma mi dispiace”

“Domani a mezzogiorno scade il termine per aprire le buste per la gara indetta da Simico” per la pista da bob di Milano-Cortina. “Noi siamo solo spettatori interessati per verificare se, rispetto al progetto iniziale, ci sia la disponibilità di un’azienda per realizzare l’opera. Vanno verificati elementi di garanzia, ci saranno penali e fidejussioni. A quel punto, quando io sarò già in Corea (per i Giochi Giovanili, ndr), si proverà ad andare dal Cio per capire cosa si riuscirà a fare”. Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, nella conferenza stampa post Giunta nazionale, sulla vicenda relativa alla pista da bob in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Qualora dall’apertura delle buste ci saranno aziende interessate le prossime tappe saranno “il 22 gennaio l’assemblea dei fondatori, il 30 il Cda della Fondazione. Se il Cda approva, a quel punto sarà mio onore e onere andare al Cio per verificare la decisione presa a Mumbai”. La conclusione della vicenda, sottolinea il numero uno dello sport italiano, sarà “tra il 30 gennaio e il 6 febbraio. Serve comunque il visto delle Federazioni internazionali, quella di Ferriani per bob e skeleton e quella dello slittino”.

“Preoccupato per il rendimento degli sport di squadra alle Olimpiadi di Parigi? No. A Tokyo non abbiamo preso medaglie, ma mi dispiace. Siamo ottimisti sulla pallanuoto, sulla pallavolo e inizia il torneo di qualificazione per il basket. Mi aspettavo qualcosa da Under 21 del calcio e dai tornei di qualificazione di pallavolo”. ha aggiunto commentando il rendimento degli sport di squadra in vista delle prossime Olimpiadi.

Infine sui principi informatori: “I lavori sono finiti, chiederemo un incontro con il ministro Abodi per presentare la risultante di questa comunicazione portata da una larga rappresentanza di presidenti. Sono coinvolti anche gli enti di promozione sportiva e la speranza è che si trovi un punto di incontro tra le richieste del Governo rispetto le risultanze della commissione. La speranza è di portare al prossimo consiglio quello che è un punto di incontro su principi informatori. Sotto il profilo dei perimetri la quadra c’è. Ieri c’è stato questo incontro, Abodi ci teneva a essere presente per una serie di elementi da chiarire e sistemare. Quanto ho detto in consiglio nazionale a dicembre lo ribadisco, le linee guida sono molto chiare sui perimetri nostri e di Sport e Salute”, ha concluso il numero uno dello sport italiano. Il 9 febbraio alle 11.30 nell’Aula Magna del Cpo Giulio Onesti ci sarà la presentazione del master della scuola dello sport del Coni in management olimpico con la letio magistralis di Gianni Letta e il video saluto del presidente del Cio, Thomas Bach. Il 1° marzo, invece, alle 12.30 sarà inaugurato il palazzetto dello sport polifunzionale al Cpo Giulio Onesti.