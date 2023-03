Spezia, problemi in nazionale per Nzola: l’angolano è rientrato in anticipo in Italia

M’Bala Nzola non fa dormire sonni tranquilli allo Spezia di Leonardo Semplici. L’attaccante p rientrato in anticipo dall’Africa per un problema accusato con la nazionale angolana. Nzola ha giocato poco più di un’ora nel match della sua Angola contro il Ghana salvo poi dover abbandonare il campo per un problema fisico. Proprio per tale motivo, il giocatore è rientrato in Italia anticipatamente. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX nella serata di domenica 26 marzo Nzola è rientrato a La Spezia e nelle prossime ore si sottoporrà alle visite strumentali per capire l’entità del suo infortunio. La sua presenza, tuttavia, con la Salernitana (match in programma domenica 2 aprile al Picco) non ci sarebbe stata ovviamente, in quanto l’attaccante dello Spezia dovrà scontare una giornata di squalifica.