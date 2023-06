Mornati: “Under 21 assente a Parigi? Per noi una grande perdita. A Cracovia record frantumati”

“Ci dispiace molto per l’Under 21, sentivamo questa nazionale molto nostra, aveva anche scelto Tirrenia come centro di allenamento nell’ultimo quadriennio. Siamo stati a trovarli due settimane fa, sono ragazzi giovani e avevano capito la portata delle Olimpiadi. Purtroppo il calcio è estremamente episodico: manchiamo da quattro edizioni ai Giochi Olimpici, per noi è una grande perdita, la popolarità del calcio dà sempre una grande spinta”. Lo ha dichiarato Carlo Mornati, segretario generale del Coni, in conferenza stampa a Cracovia dove sta seguendo i Giochi Europei.

Ai Giochi Europei di Cracovia “abbiamo ancora una volta frantumato i record. Sta succedendo sempre negli ultimi anni, dai Giochi Olimpici agli Eyof. Se leggiamo i numeri, non penso ci sia un settore più in salute dello sport olimpico e di alto livello – ha proseguito Mornati facendo un bilancio dei Giochi Europei a 48 ore dalla fine dell’evento – I numeri sono tutti a nostro favore e sono numeri considerevoli. Ormai è una normalità nella straordinarietà – ha aggiunto – Siamo diventati il comitato olimpico di riferimento per gli altri: secondo qualcuno a livello mondiale, di certo lo siamo in Europa”.