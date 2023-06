Calciomercato, Ziyech non ha superato le visite mediche con l’Al-Nassr

Potrebbe saltare il trasferimento di Hakim Ziyech dal Chelsea ai sauditi del Al-Nassr. L’affare sembrava destinato a concludersi positivamente, ma secondo quanto scrive il Mirror, riportando fonti locali, l’esterno marocchino non ha superato le visite mediche. L’ex Ajax già era stato in procinto di cambiare squadra a gennaio, ma in quel caso il prestito al PSG saltò a causa di un ritardo nella trasmissione dei documenti.