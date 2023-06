Napoli-Giuntoli al bivio: risoluzione oggi o un anno da separati in casa? Juventus spettatrice interessata

Venerdì 30 giugno, è il giorno decisivo: dentro o fuori. Si chiude oggi infatti la stagione di calcio 2022/2023 e da domani ne comincia una nuova e la domanda che ormai aleggia da mesi è: quando Cristiano Giuntoli risolverà il suo contratto con il Napoli e si accaserà alla Juventus? Secondo le norme federali oggi è l’ultimo giorno buono. Sono le ore decisive. In caso il patron Aurelio De Laurentiis dovesse impuntarsi e non dovesse dare il via libera, il dirigente non potrà raggiungere la Juventus per la stagione 2023/2024 con il rischio di dover rimanere un anno fermo a Napoli praticamente da separato in casa.

L’alternativa c’è ed è la seguente: la Juventus dovrebbe chiedere una deroga federale affinché Giuntoli, liberatosi dal Napoli dopo il 30 giugno, possa passare alla Juventus nella stessa stagione nel quale ha già ‘vestito’ un’altra maglia. Il regolamento infatti vieta ad allenatori e dirigenti di poter passare da una squadra all’altra nella stessa stagione sportiva. E l’inizio formale della nuova stagione è firmato 1 luglio.

Ma i bianconeri si spingeranno a tanto? La sensazione è che la Juventus non voglia forzare la mano e non voglia andare a chiedere deroghe particolari. Anche perché i bianconeri hanno già trovato il loro assetto con Giovanni Manna promosso a direttore sportivo e che, in caso di mancato arrivo di Giuntoli, verrebbe promosso per tutto l’anno. Dunque oggi è un vero e proprio dentro o fuori: De Laurentiis-Giuntoli al bivio finale.