Malagò lancia l’allarme: “Senza lo ius soli sportivo non arriveranno più certi risultati”

Protagonista del nuovo episodio di ‘Professione Presidente‘ su Dazn, Giovanni Malagò ha toccato vari temi interessanti, tra cui la concessione dello ius soli sportivo: “Abbiamo perso 5 milioni italiani tra i 18 e i 35 anni che, salvo eccezioni, sono quelli che vanno alle Olimpiadi. Se non facciamo qualcosa di diverso, a partire da Parigi certi risultati non potranno più essere replicati“. Questo l’allarme lanciato dal numero uno del Coni, che poi ha aggiunto: “La concessione dello ius soli sportivo assicurerebbe atleti promettenti alla Nazionale e renderebbe più rapido il procedimento burocratico dei neo-maggiorenni figli di stranieri in Italia. Perché non facciamo in modo che lo ius soli sportivo in automatico dia questo riconoscimento?”