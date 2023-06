Pattinaggio, a fine settembre udienza Valieva: ancora aperto il caso doping

Il Tas ha fissato le due nuove date d’udienza per quanto riguarda il procedimento tra l’Agenzia antidoping russa (Rusada), l’Unione internazionale di pattinaggio (Isu), l’Agenzia mondiale antidoping (Wada) e la pattinatrice russa Kamila Valieva. Fissate per il 26 e 29 settembre, le audizioni saranno in presenza ma a porte chiuse presso la sede del Tas a Losanna con possibilità di videoconferenza per testimoni ed esperti.

Valieva era stata sottoposta ad un controllo antidoping il 25 dicembre 2021 a San Pietroburgo in occasione dei Campionati nazionali russi, dalla successiva analisi del campione era risultata positiva alla trimetazidina, sostanza che cura l’angina e vietata dal Codice mondiale antidoping. La positivita’ era emersa nel febbraio 2022 dopo che Valieva aveva partecipato alla gara a squadre dei Giochi olimpici di Pechino vinta dal Comitato olimpico russo davanti agli Stati Uniti ma la premiazione non si e’ ancora svolta. Successivamente la sezione del Tas presente a Pechino aveva consentito alla Valieva, all’epoca non ancora sedicenne e quindi non sanzionabile, di partecipare alla gara individuale conclusa ai piedi del podio.