Basket, la finale fra Olimpia Milano e Virtus Bologna in chiaro piace: i dati dello share

Spettacolo ed equilibrio per decidere chi fra Olimpia Milano e Virtus Bologna alzerà il Tricolore nel mondo del Basket italiano in questa stagione. La finale si deciderà nell’ultima partita possibile ed immaginabile, ossia gara -7, che sarà un’occasione anche di far vivere emozioni a chi vive di basket, ma anche al semplice appassionato di sport.

Gara -6 è stata un successo relativo allo share: tanto sicuramente è stato il fatto che la partita sia stata proiettata in chiaro sul canale NOVE oltre ad Eurosport. 335mila spettatori di NOVE (2.0% share) e 118mila di Eurosport 2 (0.7% share) hanno totalizzato 453mila spettatori di Gara-6 di Virtus-Bologna-Olimpia Milano, per un totale del 2.7% di share televisivo e un picco di quasi 600mila spettatori.

Gara -7, invece, sarà al Mediolanum Forum d’Assago, venerdì 23 giugno alle 20:20 e verrà anche questa volta proiettata in chiaro, sempre su Canale NOVE. Sempre Discovery sarà protagonista giovedì 22 giugno intorno a mezzanotte su DMAX, dell’ultima puntata stagionale di Basket Zone a ventiquattrore dall’ultima palla a due.