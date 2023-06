Triathlon, Giochi Europei Cracovia 2023: vince Lovseth, Steinhauser e Betto in top ten

Si conclude la prova femminile di triathlon della terza edizione dei Giochi Europei di Cracovia 2023. La norvegese Solveig Lovseth conquista la medaglia d’oro davanti all’austriaca Julia Hauser, argento, e alla belga Jolien Vermeylen, bronzo. Verena Steinhauser chiude in settima posizione e si è affermata come la migliore delle azzurre, mentre la rientrante Alice Betto, dopo la nascita di suo figlio, si classifica al nono posto. L’altra azzurra in gara, ovvero Angelica Prestia, non va oltre la ventitreesima posizione. Nella giornata di domani è in programma la gara maschile, che vedrà impegnati gli italiani Michele Sarzilla, Gianluca Pozzatti e Sergiy Polikarpenko.