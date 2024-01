Striscione non autorizzato ai tifosi della Torres per Gigi Riva: “Rispetto per l’uomo, non per la squadra”

Ci sarebbe uno striscione non autorizzato dietro la decisione di alcuni tifosi della Torres di entrare in ritardo allo stadio a Carrara, dopo il minuto di silenzio in memoria di Gigi Riva. Lo scrive il quotidiano L’Unione Sarda, riportando anche il contenuto dello striscione che i tifosi sardi avrebbero voluto esporre: “Rispetto per l’uomo ma non per la squadra”. Un riferimento alla rivalità con il Cagliari, giudicato però inopportuno dagli addetti alla sicurezza. La società Torres si era unita al cordoglio unanime in seguito alla morte di Riva, celebrato sui profili social della società come calciatore e come uomo, definendolo “come un esempio che con i suoi valori espressi dentro e fuori dal campo ha ispirato intere generazioni”.