Bayern Monaco, ai saluti Joao Cancelo e Blind

Il Bayern Monaco ha salutato due difensori che nella prossima stagione non aiuteranno Tuchel a confermarsi in Germania e a tentare l’affondo in Champions League. Infatti, il club bavarese ha deciso di non riscattare Joao Cancelo dal Manchester City e di non rinnovare il contratto a Daley Blind.

Con un comunicato ufficiale il Bayern Monaco ha deciso quindi di ringraziare e di salutare i due giocatori. Per Cancelo il futuro imminente parla di Manchester City, ma dopo la spaccatura con Guardiola, il futuro sarà sicuramente lontano dai Citizens. Per quanto riguarda, invece, Blind, che aveva firmato un contratto di sei mesi coi bavaresi, si potrebbe parlare di un ritorno in Olanda.