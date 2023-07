Giochi Europei Cracovia 2023, triathlon: Italia sesta nella mixed relay, vince la Norvegia

La mixed relay di triathlon ai Giochi Europei 2023 di Cracovia ha visto trionfare la Norvegia. Dopo i successi nelle gare individuali con Lovseth e Thorn, la compagine scandinava si è imposta anche nella prova a squadre grazie a Vetle Bergsvik Thorn, Lotte Miller, Casper Stornes e Solveig Lovseth. Sesto posto invece per l’Italia, la cui formazione era composta da Michele Sarzilla, Verena Steinhauser, Gianluca Pozzatti e Angelica Prestia, in virtù del forfait in extremis di Alice Betto.

Gli azzurri hanno disputato una buona gara e sono stati competitivi per tre frazioni su quattro. Purtroppo nel finale le energie sono venute a mancare e le nazioni davanti sono scappate. L’Italia ha dunque chiuse alle spalle di Svizzera (quarta) e Spagna (quinta), mentre sul podio insieme alla Norvegia sono salite Gran Bretagna (seconda) e Ungheria (terza).