Giochi Europei 2023, lo sfogo del pugile Serra: “Il solito giochino con la vaselina davanti al mondo”

Il pugile italiano Federico Serra ha espresso tutta la sa furia su Facebook dopo l’eliminazione dai Giochi Europei 2023 di Cracovia. Serra è stato sconfitto con un verdetto che ha lasciato molti contro il turco Samet Gumus. Ecco le sue parole: “Scusatemi se non rispondo a nessuno, ma per il momento è meglio così!!! Poi ti dicono ti rifarai, il mondo ha visto…. che senso ha se poi non hai ciò che meriti, ciò su cui hai lavorato, buttato sangue e sudore, fame e sete, lontano da tutti solo con i tuoi demoni?. Ti rifarai, poi ti fai il sedere nuovamente e poi ti rifanno il solito giochino con la vaselina davanti a tutto il mondo.. che senso ha tutto ciò!!!”.