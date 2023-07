Giochi Europei Cracovia 2023 Canoa: De Gennaro quinto nel K1

Ai Giochi Europei di Cracovia 2023 nella Canoa c’è Giovanni De Gennaro non è riuscito a portare a casa una medaglia per la Nazionale Italiana. Iffatti, nella semifinale l’italiano si era posizionato ottavo, mentre nella gara pur essendosi migliorato ha centrato il quinto posto ad un soffio dal podio.

Giovanni De Gennaro dove si è classificato al 5o posto (90.73 +2). In semifinale il suo 8mo posto (91.92) con percorso senza penalità gli aveva permesso di poter provare a migliore la posizione in classifica nell’ultima prova. Non hanno avuto questa possibilità invece Marcello Breda 14mo (93.52) e Xavier Ferrazzi 15mo (93.61 +2).