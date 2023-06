Giochi Europei Cracovia 2023 tiro a volo, De Filippis pigliatutto: oro nel trap e carta olimpica

Mauro De Filippis conquista la medaglia d’oro nel trap maschile del tiro a volo ai Giochi Europei di Cracovia 2023 e la carta olimpica (per nazione) per i Giochi di Parigi 2024. L’azzurro ha dominato la finale della gara individuale, sfoderando una precisione assoluta che era mancata nelle qualificazioni e in semifinale. De Filippis, infatti, non era stato il migliore in nessuna delle due prove, mentre in finale ha sbaragliato la concorrenza, trionfando da vero campione. Basti pensare che il primo errore è arrivato nella quarta serie, dopo un incredibile 15 su 15.

De Filippis è stato bravo anche a non disunirsi quando lo svedese Levin Andersson ha sbagliato proprio all’ultimo ed è stato eliminato, rimettendo in corsa il ceco Stepan per il pass olimpico. Nonostante un errore nel finale, il tiratore italiano ha amministrato il vantaggio e ha conquistato il successo, esultando con il team. Si concretizza dunque la doppietta azzurra dopo che qualche ora prima Jessica Rossi aveva conquistato medaglia d’oro e carta olimpica nella finale femminile.

